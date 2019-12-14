رياضة | تشكيل الهلال الرسمي ضد الترجي| مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية beIN HD

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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم السبت، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الترجي اليونسي، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الترجي:-

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سوو، محمد البريك

خط الوسط: كويلار ، محمد كنو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو

خط الهجوم: عمر خربين