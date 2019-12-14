رياضة | هل أنهى الأهلي صفقة بليسينج إيليكي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل أنهى الأهلي صفقة بليسينج إيليكي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو النادي الأهلي عن حقيقة ما يتردد عن سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي، إلى سويسرا، من أجل الاتفاق على شراء النيجيري بليسينج إيليكي مهاجم لويسرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن إيليكي مهاجم لوزيرين السويسري، ليس المهاجم الأول ضمن اختيارات الجهاز الفني، وأنه من ضمن الأسماء ولكنه ليس صاحب الاهتمام.

وأضاف المصدر: "أمير توفيق ربما لا تكون وجهته المقبلة إلى سويسرا كما يُشاع، حاليًا هو في القاهرة، لكن هناك عدة أسماء الجهاز الفني يفاضل بينها ومن ثم إتخاذ القرار، ومازال لدينا الوقت الكافي للتريث في إختيار المهاجم المقبل".

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وتابع: "فايلر غير مصمم على إيليكي كما يتردد، هو عرض التعاقد معه ولكن في نفس الوقت وضع معه اسمين آخرين كان هو ثالثهما، فبالتالي إيليكي لم يرتقى حتى لجس النبض من أجل استطلاع رأيه حول الانضمام إلينا".

وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة عن التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية بالحصول على خدمات محمود عبدالمنعم كهربا، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل.

ويحق للأهلي ضم صفقة ثانية فقط في حال عدم تغيير لوائح مسابقة الدوري المصري بشأن استبدال اللاعبين وهو ما فتح الباب أمام بعض التقارير للتكهن باسم الصفقة الثانية.

ويستعد النادي الأهلي حاليًا لخوض مواجهة قوية أمام حرس الحدود، مساء غدٍ الأحد، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.