رياضة | تشكيل قمة الترجي والهلال في مونديال الأندية

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أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي تشكيلة فريقه لمباراة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر. تشكيل الترجي ضم الهلال حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: سامح الدربالي - إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - -حمدو الهوني Advertisements خط الهجوم: أنيس البدري - إبراهيم واتارا تشكيل الهلال السعودي ضد الترجي حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج سو وياسر الشهراني خط الوسط: جوستاف كويلار ومحمد كنو وأندريه كاريلو وسالم الدوسري خط الهجوم: كارلوس إدواردو وعمر خربين

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