رياضة | عاجل.. ليفربول يدرس ضم نيمار.. هل انتهت حكاية صلاح أو ماني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يدرس ضم نيمار.. هل انتهت حكاية صلاح أو ماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مما يكشف عن نيته في بيع محمد صلاح أو ساديو ماني في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "ESPN" أن ليفربول يهتم كثيرًا باستقدام نيمار ومن المتوقع أن يبدأ محاولاته لضم اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في إطار سعيه للعودة إلى برشلونة من جديد، لكنه في النهاية قرر البقاء في حديقة الأمراء، بعد فشل البارسا في تلبية مطالب بطل فرنسا.

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وينتهي عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويأمل مسئولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبًا لرحيل نجم السامبا.

ويجيد نيمار في مركز الجناح الأيسر الذي يلعب به ساديو ماني وأثيرت معلومات عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.