رياضة | استقالة رضا عبد العال من تدريب بلدية المحلة بـ"كفاية كده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رضا عبد العال من تدريب بلدية المحلة بـ"كفاية كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة بدورى القسم الثاني الاستقالة من تدريب الفريق وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.

وكتب رضا عبد العال: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".

Advertisements

كان نادي بلدية المحلة قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق لتدريب الفريق خلفًا لكرم جابر الذي تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.