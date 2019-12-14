رياضة | زيدان يفتح الباب أمام عودة نجمه المُعار

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أشاد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان بقدرات مدافع ريال مدريد المغربي أشرف حكيمي، والذي ينشط على سبيل الإعارة مع نادي بوروسيا دورتموند.

وذكر زيدان أن حكيمي ينتظره مستقبل كبير في الملاعب، مشيراً إلى أنه لن يدعه يرحل عن ريال مدريد بالبيع النهائي.

وتحدث زيدان لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: " أنا سعيد بمستوى حكيمي، ينتظره مستقبل مشرق في ريال مدريد، سننتظر لنهاية الموسم لنحدد ماذا سيحدث".

من جهته تحدث حكيمي لصحيفة آس الإسبانية قائلاً: " نحن على علاقة جيدة، زيدان مدرب رائع، ودائماً يوجه لي النصحية".

وتابع: "منذ رحيلي لبوروسيا دورتموند وأنا أتابع زيدان، يتحدث عني من الوقت للآخر بشكل جيد، وأنا أشكره على ذلك".

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وأضاف: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم واللعب له شرف كبير، بغض النظر عما سيحدث، ستظل علاقتي قوية بزيدان".

وخاض حكيمي 17 مباراة بقميص الريال في حقبة زيدان السابقة، قبل أن يخرج في إعارة لمدة عامين لبوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى النادي الألماني لشراء عقد حكيمي بشكل دائم، وهو ما سترفضه إدارة ريال مدريد بالطبع، التي ترى مستقبل اللاعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتألق حكيمي رفقة دورتموند في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث كان هداف فريقه في مباريات دور المجموعات، وقاده لبلوغ دور الـ 16.

ويمتلك حكيمي القدرة على شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر بكفاءة عالية، وهو ما قد يرجح عودته مرة أخرى لريال مدريد في الصيف المقبل.