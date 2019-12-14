اونلاين | live| «كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر alhilal live يلا شوت رابط الهلال I7SRY جول الدوسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| «كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر alhilal live يلا شوت رابط الهلال I7SRY جول الدوسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الهلال السعودي مع فريق الترجي التونسي اليوم السبت 14/12/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية COOL KOORA والتي ابتديت منذ أيام قليلة بمباراة فريق السد القطري صاحب الأرض والجمهور والمشارك في البطولة بشكل شرفي كبطل للدوري القطري في الموسم الماضي YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الهلال السعودي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة YALA LIVE بينما سوف تقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل الوصول لدور النصف نهائي من البطولة.

يلا شوت حصري وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في السنوات الماضية على قمري النايل سات والعرب سات KOORA ONLINE حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق الترجي الرياضي التونسي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

جول كورة ويشارك فريق الترجي الرياضي التونسي كبطل قارة أفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بعد انسحاب الفريق المغربي اعتراضا على عدم تطبيق تقنية الفار في مباراة الإياب بين الناديين على ملعب رادس الأولمبي في تونس YALA KOORA ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار والوصول لمجد جديد في تاريخ البطولة العالمية.