اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والنصر الآن beIN HD مفتوحة

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شاهد عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر اليوم السبت 14 ديسمبر لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي yalla shoot

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ويشهد إستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع نادي الهلال السعودي yalla kora ونادي الترجي التونسي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط تجمع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال kora star ومعين شعباني مدرب نادي الترجي التونسي.

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التشكيل المتوقع لمباراة الترجي والهلال

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال dawri plus كما يلي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

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خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز – كارييو.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الترجي على النحو التالي.

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: إلياس شيتي – عبدالقادر بدران – محمد على يعقوب – سامح الدربالي

خط الوسط: عبدالرؤوف بينجويت – فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو

خط الهجوم: حمود الحوني – إبراهيم واتارا – أنيس البدري

موعد مباراة الترجي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة االرابعة مساء اليوم، السبت 14 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD بصوت خالد الحدي، بالإضافة لقناة1 bein Sports HD بصوت حفيظ دراجي.