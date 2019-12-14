اونلاين | live| مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية يلا شوت hd

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تحوم شكوك حول مشاركة نجمي الهلال السعودي، الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو، في مباراته السبت ضد الترجي التونسي في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم.

ويخوض الهلال بطل آسيا والترجي بطل إفريقيا في الموسمين الماضيين، مباراة مرتقبة السبت على ستاد جاسم بن حمد، في الدور الثاني (ربع النهائي) للبطولة التي تستضيفها قطر حتى 21 كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد مدير المركز الاعلامي للهلال هشام الكثيري لفرانس برس أن "جوفينكو غاب عن التدريبات (الجمعة) بسبب نزلة معوية". أما غوميس، فشارك في التدريبات بعد ابتعاده لأيام في أعقاب عملية جراحية طفيفة أجراها في إصبع يده.

وأظهرت صور نشرها الهلال لتدريبات الجمعة، مشاركة المهاجم الفرنسي، لكنه كان يضع رباطاً حول يده اليمنى وإبهامه.

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وأضاف الكثيري "غياب اللاعبين عن التدريبات ممكن أن يجعل جاهزيتهم دون مئة بالمئة، وموضوع مشاركتهما في مباراة الغد بصفة أساسية بيد المدرب" (الروماني رازفان لوتشيسكو).

وأضاف "من المتوقع أن يكونا في قائمة البدلاء ما لم يتم اختيارهما في القائمة الأساسية"، مشدداً على توافر لاعبين بدلاء "قادرين على تمثيل الهلال بأفضل صورة".

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعبين، لاسيما في التشكيلة الأساسية، سيقرره لوشيسكوالسبت.

وخضع غوميس في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لعملية جراحية لمعالجة إصابة في أحد أصابع اليد بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بينما عانى جوفينكو من نزلة معوية الجمعة في الدوحة، علماً بأنه عاد إلى التمارين في الأيام الماضية بعد غياب بسبب إصابة طفيفة في العضلة الخلفية.

وسيشكل غياب اللاعبين في حال حصوله، ضربة لتشكيلة الهلال، لاسيما في ظل مساهمتهما الفاعلة في نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، خصوصاً غوميس الذي اختير أفضل لاعب في دوري الأبطال في الموسم الماضي.