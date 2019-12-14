اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal

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يذكر أن نادي الهلال السعودي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه بعد تحقيق بطولة دروي أبطال آسيا بينما صعد نادي الترجي الرياضي التونسي للبطولة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا علي حساب الوداد البيضاوي المغربي بث مباشر الهلال ضد الترجي رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الهلال بث مباشر الهلال ضد الترجي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع.

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