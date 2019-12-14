اونلاين | يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول ضد فريق واتفورد اليوم السبت 14 ديسمبر KOORA ONLINE في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز GOAL KOORA وستكون تلك المباراة قوية من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة.

التشكيل المتوقع للريدز في مباراة واتفورد COOL KOORA :-

يلا كورة واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد على ملعب الانفيلد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي KOORA LIVE :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - نابي كيتا - هيندروسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

جول كورة وسوف يشارك فريق ليفربول نهاية الأسبوع الحالي في بطولة كأس العالم للأندية، ومن الممكن أن يستغل يورجن كلوب تلك المباراة من أجل إراحة بعض اللاعبين BEIN MATSH، وذلك بسبب مشاركة الاعبين في أكثر من بطولة في الفترة الأخيرة وعدم اتخاذ فترة الراحة الكافية لضغط البطولات في أوروبا وانجلترا YALA LIVE.

كورة اونلاين ويسعى فريق ليفربول لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خاصة بعد غيابه لعدة سنوات طويلة عن الفريق الأحمر ما يقارب الثلاثين عاما COOL KOORA وكان الريدز قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد KOORA STAR.

