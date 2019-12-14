اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

يلا كورة تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق واتفورد يوم السبت GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز COOL KOORA :-

كورة لايف ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة YALA LIVE ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة BEIN MATSH.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد KOORA ONLINE :-

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية KOORA STAR وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

يلا لايف وكان قد نجح الريدز في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير KOORA ONLINE في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً انتصر على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الماضية بالبريميرليج KOORAHD.

