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زيدان يتحدث عن دور بيل في ريال مدريد

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن الدور الذي يقوم به جاريث بيل، مؤكدا عن رفضه الشديد عن التقليل من النجم الويلزي.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على فالنسيا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الممتاز، والتي ستقام على ملعب المستايا.

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وقال زيدان في المؤتمر الخاص بالمباراة:" جاريث بيل بالنسبه لنا، هو لاعب ويجب الأعتماد عليه".

وتابع:" أملك 25 لاعباً في قائمة الفريق، ويجب الإعتماد عليهم، وسأقوم بالمداوره خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات".

وعن الإعتماد على رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور، أكد:" كرة القدم لا تعرف عمراً محدداً".

وعن مشاركة فران جارسيا ظهير أيسر فريق الشباب، قال زيدان:"لن يتم إشراكة في مباراة الغد، مؤكداً على إمكانيات اللاعب".

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