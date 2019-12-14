شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل هدفًا رائًعا في «واتفورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول هدفًا رائعًا في فريق واتفورد اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، وبذلك يتقدم ليفربول بهدف نظيف خلال الشوط الأول.

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