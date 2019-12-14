شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: «سولسكاير» التقى بـ«هالاند» في النمسا أمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت صحيفة «ذا صن» البريطانية حدوث لقاء بين المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمواطنه إرلينج هالاند، لاعب أر بي سالزبورج النمساوي، أمس، في النمسا.

ويرغب «سولسكاير» في ضم الهداف النرويجي، صاحب الـ 19 عامًا، إلى فريقه، إذ يبقى مانشستر يونايتد على استعداد لدفع قرابة 80 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات اللاعب.

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ولعب «هالاند» من قبل تحت قيادة «سولسكاير» أثناء تدريب الأخير لنادي مولده النرويجي، فيما أوضحت الصحيفة أن الثنائي اجتمعا مجددًا، أمس الجمعة، في سالزبورج للحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر.

وقد يوافق سالزبورج على رحيل «هالاند» عقب توديع دوري الأبطال، إلا أن والد اللاعب، آلف إينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي وليدز السابق، رفض تأكيد أي شئ قائلًا: «أتمنى أن تتفهموا أنني ليس بإمكاني التعليق على كل الشائعات التي تتداول حاليًا».

ويرتبط «هالاند» أيضًا بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية أخرى، على رأسها بروسيا دورتموند الألماني.