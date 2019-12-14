نهاية الشوط الأول: ليفربول (1)-(0) واتفورد.. صلاح يتقدم بهدف رائع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: ميلنر- فان دايك- جو جوميز- أرنولد. الوسط: هنرسون- فينالدوم- شاكيري. الهجوم: ماني- صلاح- فيرمينو. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان- شامبرلين- لالانا- روبيرتسون- أوريجي- ويليامز. أبرز أحداث اللقاء: د15: استحواذ تام من ليفربول بنسبة وصلت إلى 73% وفرص عديدة لم تترجم إلى أهداف د30: التعادل السلبي مسيطر على المباراة د38: جووووووووووووول محمد صلاح يحرز هدف راااااااااائع د45: دقيقة واحدة وقت بدل ضائع نهاية الشوط الاول

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