شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونديال الأندية| لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال ضد الترجي .. خربين يقود الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 كشف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل الزعيم الرسمي لمواجهة الترجي التونسي على ملعب "جاسم بن حمد"، بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 .

موعد مباراة الهلال والترجي والقنوات الناقلة ويضرب فريق الهلال موعداً مع الترجي التونسي بعد قليل في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة بتوقيت القاهرة ،والسادسة مساءا بتوقيت أبوظبي ، على ملعب "جاسم بن حمد" في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية. تشكيل الهلال السعودي ضد الترجي التونسي وجاء تشكيل الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لمواجهة منافسه الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: عبدالله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – محمد كنو خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو خط الهجوم: عمر خربين. القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي ومن المقرر أن تنقل قناة Bein Sports HD1 حصريا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

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