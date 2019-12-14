هل يفوز الترجي على الهلال السعودي ويتخلص من عقدة بدايات المونديال ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

يسعى فريق الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للتخلص من عقدة بداياته في بطولة كأس العالم للأندية وذلك من خلال بوابة الهلال السعودي الذي يواجه في دور ربع النهائي مساء اليوم السبت على ملعب ملعب جاسم بن حمد .



بدايته الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

ويأمل فريق الترجي أثناء مواجهته لفريق الهلال، في التخلص من عقدته الراسخة بمونديال الأندية، والتي تتمثل في هزيمة الفريق التونسي بالمباريات الافتتاحية لكأس العالم للأندية، خلال مشاركاته السابقة وذلك من بوابة النادي السعودي في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر ، ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي بدايات أبناء رادس في المحفل العالمي للأندية :_

– المشاركة الأولى في مونديال 2011

شارك فريق الترجي التونسي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية في عام 2011، حيث تأهل أبناء رادس بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الوداد بهدف جعل شيخ الأندية التونسية يتسيد القارة السمراء .

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وتعرض فريق الترجي للهزيمة من فريق السد القطري في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف ، ليخوض مباراة تحديد المركز الخامس أمام مونتيري المكسيكي الذي أسقط التوانسة بثلاثية مقابل هدفين، لينتهي حلم الفريق التونسي في المونديال.

مشاركة الترجي الثانية في مونديال 2018

تأهل فريق الترجي للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم للأندية 2018، بعد تتويجه بطلاً لأفريقيا، عقب التغلب على الأهلي المصري، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي، حيث خسر الفريق التونسي بثلاثية مقابل هدف ذهاباً وفاز بثلاثية نظيفة في العودة.

العين الإماراتي يقهر الترجي في إفتتاحية المونديال

وشارك الترجي التونسي في إفتتاحية مباريات الفريق التونسي في مونديال 2018 أمام العين الإماراتي الذي قهر أبناء رادس بثلاثية مذلة سجلهم لـ"الزعيم الإماراتي" كلاً من: محمد أحمد والمصري حسين الشحات وبندر الأحباني.

الترجي يحقق أول نتيجة إيجابية في المونديال

بهذه الهزيمة شارك الترجي التونسي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحسم الفريق التونسي اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6/5) ليحقق بذلك أبناء رادس أول نتيجة إيجابية لهم في تاريخ مشاركات شيخ الأندية التونسية في المحفل العالمي.