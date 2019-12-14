شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (بوينس آيرس) توج فريق ريفر بليت بلقب كأس الأرجنتين لكرة القدم عقب فوزه على سينترال كوردوبا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم (السبت). وسجل أهداف ريفر بليت أجناسيو سكوكو في الدقيقة 30 وإيجناسيو فرنانديز في الدقيقة 67 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 71. وكان ريفر بليت صعد لهذا الدور بفوزه على استوديانتس دي كاسيروس 2-0 في الدور قبل النهائي، فيما فاز سينترال كوردوبا على لانوس 1-0.



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