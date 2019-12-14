شكرا لقرائتكم خالد قمر على أبواب منتخب مصر فى معسكر الفراعنة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل، ويأتى على رأس اللاعبين الذى يتابعهم المنتخب محمد فاروق جناح أيمن بيراميدز وخالد قمر.

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وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10، على أن تتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة لتصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.