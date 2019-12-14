شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: محمود كهربا عليه مسئولية كبيرة وصالح جمعة كبير دون التزام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن مهمة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لنادي الزمالك تتمثل فى إضفاء الجدية على طابع أداء لاعبى الفارس الأبيض مؤكداً أن هناك شروط لنجاح صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا مع الاهلى .



أبو جريشة: نادي الزمالك يملك نجوم متميزون

وقال على أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة : " الزمالك يملك نجوم متميزون ولكن الجدية غابت عن لاعبيه فتراجعت النتائج ومهمة كارتيرون إعادتها لضمان إعادة الفارس الابيض لمنصات التتويج المحلية والافريقية ".

وعن تقييمه لأداء الأهلي هذا الموسم علق أبو جريشة : "المنافسة التى يخلقها النادى الأهلي بين لاعبيه هى سر انتصاراته فكل لاعب يسابق الزمن للحفاظ على موقعه فى التشكيلة الاهلاوية ".



أبو جريشة: محمود كهربا عليه مسئولية كبيرة مع الأهلي

وعن انتقال محمود كهربا للأهلى علق نجم الاسماعيلى الاسبق : "كهربا عليه مسئولية كبيرة ، لابد أن يستعيد مستواه حتى يفوز فى سباق المنافسة داخل المارد الاحمر ، وهل سيلتزم ويركز فى الكرة ويستفيد من اخطاؤه السابقة ، لو فعلها سيكون صفقة جيدة"

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ويضيف أبو جريشة : " صالح جمعة لاعب الاهلى من أفضل اللاعبين فى مصر ولكن عدم الالتزام تسبب فى ابتعاده عن ساحة التألق فهل يتعظ كهربا من هذا الموقف ؟ ".

أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالأهلي ، التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف.

جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضى، فى إطار تلبية الاحتياجات التى حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع كهربا للأهلي 4 سنوات ونصف فى وقت سابق، إلا أن تأخير تفعيل التوقيع جاء من جانب الإدارة الحمراء التى فضلت دراسة الأمر من جميع جوانبه قبل إتمام الصفقة خوفًا من حدوث أى أمر يُفسدها.