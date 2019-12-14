شكرا لقرائتكم فايلر يراقب مهاجم أفريقي فى الدوري الألماني لتدعيم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب الاهلي في تدعيم خط هجوم الفريق في يناير المقبل بأحد المهاجمين الأجانب المُتميزين ويرغب المدير الفني للأحمر في التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي في المقام الأول لاقتناعه التام بقدراته الفنية.
وعلم "اليوم السابع" أن الجهاز الفني تلقي سيرة ذاتية لمهاجم أفريقي قوي يلعب في الدوري الالماني سيتفاوض معه النادي حال فشل المحاولات للتعاقد مع إليكي الذى يُعد الخيار الأول لدى رينيه فايلر.
ومن المقرر أن يحسم الاهلي صفقة المهاجم الاجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن النادي سيتقاعد مع لاعب ثانً في يناير بعد التعاقد مع كهربا أمس ، الجمعة.
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