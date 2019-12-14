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رضا عبد العال يتراجع عن قراره بالاعتذار عن تدريب بلدية المحلة

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جدة - عمرو شويل تراجع رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق عن قراره بالاعتذار عن استكمال مهمته في تدريب بلدية المحلة بدوري القسم الثاني، بعد ساعة واحدة من اتخاذ القرار الذي أعلنه مدرب البلدية عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

 

وكتب عبد العال عن تراجعه في القرار: بعد مكالمة الحاج محمود الشامى ان شاء الله فى تدريب غدا مع لاعبتى المحترمة ومجلس الإدارة المحترف.

 


 

 

وكان رضا عبد العال قد أكد في منشور سابق اعتذاره عن تدريب البلدية قائلاً: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".

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 نادى بلدية المحلة كان قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق، لتولى مهمة تدريب الفريق بمنافسات دورى القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

 

وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، والإنتاج الحربى، وجمهورية شبين، ونبروه.

 

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