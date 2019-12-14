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حملة إعلانية لشركة عضو مجلس الأهلي ضمن صفقة محمود كهربا

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جدة - عمرو شويل محمود كهربا ينضم للأهلي رسميا
 

اتفق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الجديد مع مسئولو النادي على القيام بحملة إعلانية لأحدى شركات الألبان الشهيرة المملوكة لعضو بمجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار صفقة اللاعب الذى أعلن الاهلي أمس ، الجمعة، التعاقد معه.

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

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جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يضم محمود كهربا بـ 400 ألف دولار
 

وضم الأهلي بعدما دفع 400 ألف دولار لنادي أفيش البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي فيما يحصل كهربا على خمسة ملايين جنيه في الستة أشهر المقبلة وسيحصل على 9 مليون جنيه في الموسم الأول وترتفع مليون جنيه في كل موسم وتم وضع اللاعب ضمن لاعبي الفئة الأولى بالأهلي لتصل إجمالي قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 55 مليون جنيه.

 

 

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