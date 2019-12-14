شكرا لقرائتكم مصطفى عسل عن تكريم الرئيس :كان نفسي اتكرم من 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى عسل بطل العالم لناشئين الاسكواش عن كواليس التكريم الرئاسي لأبطال مصر وحصولهم على وسام الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه الأخير الذي أقيم الأسبوع الماضي للأبطال المصريين في مختلف الألعاب الرياضية

وقال عسل في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت: التكريم من الرئيس كان حلم بالنسبة لي كان نفسي اتكرم من الرئيس منذ التتويج ببطولة العالم في 2018 لكن لم يحالفني الحظ لمقابلة الرئيس، وفي هذه المرة كنت محظوظاً بمقابلته وتسلمت وسام الرياضة.

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أضاف بطل العالم للناشئين متحدثاً عن أصعب لحظات البطولة: البطولة لم تكن سهلة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الماليزين بسبب تطورهم في الاسكواش، كما أن البطولة كانت مقامة على أرضهم وحصلوا على دعم جماهيري كبير.

كان مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي قد توج ببطولة العالم لناشئين الاسكواش التي أقيمت بماليزيا خلال الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي.