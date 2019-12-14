شكرا لقرائتكم حكم الهلال والترجي.. "سفاح" تورط في بيع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم التشيلي روبرتو توبار بإدارة لقاء الهلال السعودي والترجي التونسي، يوم السبت، ضمن أولى مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية.

ويعتبر التشيلي من الحكام المشهورين في أميركا الجنوبية، إذ أشرف على العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات قارية ودولية، وعلى الرغم من تميزه في مجال التحكيم، إلا أنه يمتلك سمعة سيئة أثرت كثيرا على مشواره التحكيمي في سنوات سابقة.

وشارك صاحب الـ41 عاما في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013، عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر، بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام.

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إلا أنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددا على الشارة الدولية، ونجح في أن يتحول إلى حكم متميز دوليا بعدما عاد بأداء جيد.

وشارك روبرتو توبار في عدة محافل مثل كوبا أميركا تحت 17 عاما في 2015 و2017، إضافة إلى كأس العالم للناشئين في 2015 والمباريات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ونهائي كوبا سود أميركانا 2017، وأدوار ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفربليت في 2018، ونهائي كوبا سود أميركانا 2018 و2019، بالإضافة إلى نهائي كوبا أميركا بين البرازيل وبيرو، ونهائي ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفربليت 2019.

ويشتهر الحكم التشيلي بإشهار البطاقات الصفراء، ويطلق عليه لقب "السفاح".