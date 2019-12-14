شكرا لقرائتكم النصر يخطف الصدارة بفوز صعب على التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد النصر توازنه بعدما قلب الطاولة على ضيفه التعاون 2-1، ليخطف الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة مثيرة بين الفريقين حيث كانت البداية من قبل النصر الذي سنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس التعاوني كاسيو.

وعند الدقيقة 19 تمكن البوروندي سيدريك أميسي الذي تابع كرةً عائدة بالخطأ من الأسترالي براند جونز ليخطفها ويضع الكرة في الشباك الخالية.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 31 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالفتاح آدم ليسدد الكرة التي وجدت الحارس كاسيو لتعود لنفس اللاعب ليكملها في الشباك.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالفتاح آدم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام بقدمه في شباك التعاون.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه أحمد موسى الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وسنحت فرصة محققة للنصر وتحديداً للاعبه المغربي نور الدين مرابط الذي تلقى تمريرة من زميله جوليانو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها.

ورد التعاون وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تصدى لاعبه هيلدون راموس لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

واستعاد النصر سيطرته وكاد مهاجمه عبدالفتاح آدم أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله نور الدين مرابط برأسه إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 82 ازدادت صعوبة المباراة على التعاون بعد طرد مدافعه مد الله العليان لحصوله على البطاقة الصفراء.

وكثّف التعاون هجومه بحثاً عن هدف التعادل رغم النقص وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه ربيع سفياني الذي حول عرضية زميله أميسي برأسه نحو مرمى النصر إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة أهدر المغربي نور الدين مرابط هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس كاسيو الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً.