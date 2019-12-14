شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يراقب خالد قمر قبل معسكر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لضمه لقائمة الفراعنة فى المعسكر الجديد، الذى يقام فى شهر مارس المقبل.

ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل، ويأتى على رأس اللاعبين الذى يتابعهم المنتخب محمد فاروق جناح أيمن بيراميدز وخالد قمر.

وتجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10، على أن تتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة لتصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.