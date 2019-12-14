شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أفريقى بالدورى الألمانى ينافس "إليكى" لتدعيم هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سيرة ذاتية لأحد المهاجمين الأفارقة المُتميزين المحترفين بالدورى الألمانى تمهيداً للتعاقد معه حال فشل مفاوضات ضم النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويرغب الاهلي في تدعيم خط هجوم الفريق في يناير المقبل بأحد المهاجمين الأجانب المُتميزين ويرغب المدير الفني للأحمر في التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي في المقام الأول لاقتناعه التام بقدراته الفنية.

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وعلم ”الخليج 365” أن الجهاز الفني تلقي سيرة ذاتية لمهاجم أفريقي قوي يلعب في الدوري الالماني سيتفاوض معه النادي حال فشل المحاولات للتعاقد مع إليكي الذى يُعد الخيار الأول لدى رينيه فايلر.

ومن المقرر أن يحسم الاهلي صفقة المهاجم الاجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن النادي سيتقاعد مع لاعب ثانً في يناير بعد التعاقد مع كهربا أمس ، الجمعة.