شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يشارك فى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود متولى، لاعب الأهلى فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام والمُخصص للاعبين البعيدين عن قائمة مباراة حرس الحدود بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

ويختتم الأهلى تدريباته، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز، ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وشارك متولى فى المران البدنى وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وقام متولى بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرا للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة الالتئام فى موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعى.

ويمتلك الأهلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس فى الدورى على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادى دجلة بثلاثية نظيفة.