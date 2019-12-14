جمعية المحترفين تنظم دورات للمدربين المصريين فى فيا ريال الإسبانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الصفحة الرسمية للجمعية على "فيس بوك": "فى إطار دور الجمعية فى دعم اللاعبين أثناء لعبهم لكرة القدم وبعد الاعتزال، وتحقيقاً لأهدافها الخاصة بتطوير وتعليم اللاعبين المصريين بالشكل الذى يضمن لهم مستقبل وظيفى آمن وناجح، وإيماناً منا بضرورة تكاتف أسرة كرة القدم المصرية نحو تطوير عناصر اللعبة لمواكبة المدارس العالمية الناجحة في عالم كرة القدم، تم التعاقد مع نادى فيا ريال الاسبانى لتنظيم دورات تدريبية للمدربين المصريين". Advertisements

الجمعية

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