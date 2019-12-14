شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يتراجع عن قراره بعد ساعة من الاعتذار عن تدريب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق عن قراره بالاعتذار عن استكمال مهمته فى تدريب بلدية المحلة بدورى القسم الثانى، بعد ساعة واحدة من اتخاذ القرار الذى أعلنه مدرب البلدية عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.

وكتب عبد العال عن تراجعه فى القرار: "بعد مكالمة الحاج محمود الشامى إن شاء الله فى تدريب غدا مع لاعبتى المحترمة ومجلس الإدارة المحترف".

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رضا عبد العال

وكان رضا عبد العال قد أكد في منشور سابق اعتذاره عن تدريب البلدية قائلاً: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير ولاعبى البلدية كفاية كده شكرا وبالتوفيق".

نادى بلدية المحلة كان قد تعاقد مع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى السابق، لتولى مهمة تدريب الفريق بمنافسات دورى القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، والإنتاج الحربى، وجمهورية شبين، ونبروه.