شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة لـ"تايم سبورت": هل يستفيد كهربا من مصير صالح جمعة مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق أن المنافسة التى يخلقها النادى الأهلى بين لاعبيه هى سر انتصاراته فكل لاعب يسابق الزمن للحفاظ على موقعه فى التشكيلة الأهلاوية.

وعن انتقال كهربا للأهلى علق نجم الإسماعيلى الأسبق فى تصريحات لتايم سبورت: "كهربا عليه مسئولية كبيرة، لابد أن يستعيد مستواه حتى يفوز فى سباق المنافسة داخل المارد الأحمر، وهل سيلتزم ويركز فى الكرة ويستفيد من اخطاؤه السابقة ، لو فعلها سيكون صفقة جيدة"

ويضيف أبو جريشة: "صالح جمعة لاعب الأهلى من أفضل اللاعبين فى مصر لكن عدم الالتزام تسبب فى ابتعاده عن ساحة التألق فهل يتعظ كهربا من هذا الموقف؟".

أعلن أمير توفيق مدير التسويق بالأهلى، التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف.

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جاء ذلك فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ كهربا بفسخ تعاقده مع نادى أفيس البرتغالى بالتراضى، فى إطار تلبية الاحتياجات التى حددها الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع كهربا للأهلى 4 سنوات ونصف للأهلى، إلا أن تأخير تفعيل التوقيع جاء من جانب الإدارة الحمراء التى فضلت دراسة الأمر من جميع جوانبه قبل إتمام الصفقة خوفًا من حدوث أى أمر يُفسدها.

وتطرق أبو جريشة للحديث عن الزمالك مؤكدا أن مهمة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك تتمثل فى إضفاء الجدية على طابع أداء لاعبى الفارس الأبيض، مؤكداً أن هناك شروط لنجاح صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلى.

وقال "الزمالك يملك نجوم متميزون ولكن الجدية غابت عن لاعبيه فتراجعت النتائج ومهمة كارتيرون إعادتها لضمان إعادة الفارس الابيض لمنصات التتويج المحلية والأفريقية".