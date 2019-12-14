شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يخطر الإنتاج الحربى بخطة الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لجنة التعاقدات بناديه بحاجته للتعاقد مع صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لترميم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، لاسيما أن الفريق ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32 لصالح أبو قير للأسمدة، كما يمر بمرحلة من تذبذب النتائج بمسابقة الدورى بخلاف الموسم الماضى الذى قدم فيه أداء متميزا.

على الجانب الآخر يختتم غداً الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى تدريباته بنادى المصانع الحربية استعدادا للسفر لطنطا لمواجهة أبناء السيد البدوى، ويفقد الجهاز الفنى للإنتاج بقيادة مختار مختار محمد بازوكا لاعب الفريق فى مواجهة طنطا بعد طرده أمام سموحة.

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ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر بعد غد الاثنين على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.