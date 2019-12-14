السلحدار يحذر لاعبى الإسماعيلى من التفكير فى الأهلى.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق نادى مصر فى المباراة المقرر لها غداً الأحد والتركيز فى مواجهة الأهلى المقرر لها الخميس المقبل بالدوري بالجولة التاسعة للمسابقة.

وقال السلحدار للاعبيه إن مباراة نادى مصر تساوى ثلاث نقاط مثلها مثل مباراة الأهلى لذا يبنغى التركيز فيها لخطف النقاط الثلاث وبعدها التفكير فى مواجهة المارد الأحمر.

ويختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام. ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على استاد الإسماعيلية ثم يتوجه الدراويش للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نادى مصر. واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى ليرفع رصيده للنقطة العاشرة فى جدول ترتيب المسابقة. وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة نادى مصر، القائمة شهدت عودة محمد صادق ومحمد حمدى زكى، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين من بينهم حازم مرسى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد عمار ووجيه عبد الحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة. القائمة كاملة كالتالى.. Advertisements حراسة المرمى .. محمد فوزي ، محمد مجدي. خط الدفاع .. محمود البدري ، باهر المحمدي ، محمد مجدي الجمل ، محمد هاشم . خط الوسط .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، عماد حمدي ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، بيكيتي سيلفا ، عبد الرحمن مجدي ، محمد صادق ، أحمد مدبولي . خط الهجوم .. شيلونجو ،محمد حمدي زكي ، محمد الشامى.

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