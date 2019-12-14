شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حملة إعلانية لشركة عضو مجلس الأهلى ضمن صفقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى الجديد مع مسئولى النادى على القيام بحملة إعلانية لإحدى شركات الألبان الشهيرة المملوكة لعضو بمجلس إدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار صفقة اللاعب الذى أعلن الأهلى، أمس الجمعة، التعاقد معه.

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

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