كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران بسبب الانتقادات

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وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز فى الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بالانتقادات التى توجه لبعضهم خلال الفترة الأخيرة، جاءت الجلسة عقب انتظام الأساسيين فى مران الفريق الأبيض بعد منحه راحة بالأمس للاعبين الذين خاضوا لقاء بيراميدز.
وخضع لاعبو الزمالك عقب الجلسة لتدريبات بدنية قوية فى بداية مران الفريق اليوم، وقام مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.
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