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كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران بسبب الانتقادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية، اليوم، تحدث فيها عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الاثنين، فى الأسبوع الثامن بالدورى وطالب المدرب الفرنسى من اللاعبين التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، بثنائية نظيفة.

 

وطلب كارتيرون من اللاعبين أهمية التركيز فى الفترة المقبلة ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بالانتقادات التى توجه لبعضهم خلال الفترة الأخيرة، جاءت الجلسة عقب انتظام الأساسيين فى مران الفريق الأبيض بعد منحه راحة بالأمس للاعبين الذين خاضوا لقاء بيراميدز.

 

وخضع لاعبو الزمالك عقب الجلسة لتدريبات بدنية قوية فى بداية مران الفريق اليوم، وقام مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.

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