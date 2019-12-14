شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطلب أشعة من عبد الله جمعة لتحديد موقفه من لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الطبى لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة من عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق إجراء أشعة جديدة على قدمه، اليوم، فى ظل الإصابة التى يعانى منها بكدمة فى القدم.

وغادر اللاعب مقر نادى الزمالك قبل التدريب اليوم لإجراء الأشعة التى طلبها الدكتور للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غد الاثنين، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وكان عبد الله جمعة تغيب عن الفريق فى مباراة بيراميدز الأخيرة في الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز بسبب الإصابة.