شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطلب أشعة من عبد الله جمعة لتحديد موقفه من لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
وغادر اللاعب مقر نادى الزمالك قبل التدريب اليوم لإجراء الأشعة التى طلبها الدكتور للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غد الاثنين، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.
وكان عبد الله جمعة تغيب عن الفريق فى مباراة بيراميدز الأخيرة في الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز بسبب الإصابة.
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