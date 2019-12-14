3.5 مليون يورو تدفع نيمار دا سيلفا للانتقام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إثارة الجدل من جديد بينه وبين فريقه القديم برشلونة الإٍسباني.

نيمار دا سيلفا، رفع دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة، طالب فيها إدارة النادي، بمبلغ 3.5 مليون يورو، لعدم دفع جزء من راتبه، عندما غادر إلى باريس سان جيرمان في 2017.

صحيفة “إلموندو” الإسبانية، ذكرت أن نيمار اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه للنادي الباريسي.

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لاعب برشلونة السابق، كان قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد برشلونة، لعدم حصوله على 26 مليون يورو مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل عقب أسابيع قليلة إلى سان جيرمان، وبدوره قام برشلونة برفع شكوى ضد اللاعب البرازيلي باعتبار أنه رحل عقب موسم واحد فقط من التجديد.

وربما يتسبب هذا التصرف في استحالة عودة اللاعب البالغ 27 عاما إلى “الكامب نو” معقل برشلونة.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل من البارسا إلى “حديقة الأمراء” صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.