محمد صلاح ونجوم ليفربول يفاجئون الأطفال المرضى بهدايا الكريسماس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم المصري محمد صلاح، برفقة زملائه في فريق ليفربول الإنجليزي، وأيضا الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في زيارة أحد المستشفيات للأطفال المصابين بالأورام للاحتفال معهم أعياد الميلاد والكريسماس.
فريق ليفربول كان قد حجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة.
الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، ذكر أن اللاعبين وعلى رأسهم المصرى محمد صلاح والجهاز الفني زاروا 3 أجنحة في المستشفى، وقاموا بتسليم حقائب هدايا والدردشة مع المرضي وعائلاتهم والتقاط الصور معهم.
لاعبو ليفربول شاركوا فى إدخال البهجة على المرضى وعائلاتهم بالموسيقى الاحتفالية، كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والعاملين بالمستشفى.
يشار إلى أن هدف محمد صلاح الذي سجله في فريق سالسبورغ النمساوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مرشح للفوز بأفضل هدف خلال الجولة.
الموقع الرسمي لنادي ليفربول كان قد أعلن عن ترشح هدف محمد صلاح في مرمى ريد بول سالزبورغ النسماوي ضمن قائمة الأفضل في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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