مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 

السبت 14 ديسمبر 2019

يواجه ليفربول فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج".

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ويعتلى ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي يسجل ليفربول الظهور الأخير في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل السفر إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الاربعاء المقبل مع الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا الثلاثاء القادم بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.

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