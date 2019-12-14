شكرا لقرائتكم خبر عن في عام اعتزال القناص ماذا يقدم له الهلال في المونديال العالمي والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019

تقدم به العمر ليترك أرض الميدان خاليا وخاويا من أية متعة تذكر، حتى يأتي أسلافه من اللاعبين الشباب والخبرات المميزة لاستمرار كتابة تاريخ هلال الزعيم السعودي بمختلف المستويات المحلية والخليجية والآسيوية، حيث أنه كان شاهدا على إنجاز هام تمناه منذ عشرات السنوات ألا وهو تحقيق دوري أبطال آسيا ليكون الهلال للمرة الأولى بكأس العالم للأندية.... هذا النجم هو "ياسر القحطاني" مهاجم الهلال وقائد المنتخب السعودي صاحب الثورات والجولات.



واليوم يشارك هلال الزعيم لأول مرة ببطولة كأس العالم للأندية، حيث افتتاح المشوار أمام شقيقه الترجي التونسي/ والسؤال ماذا يقدم أصدقاء القحطاني وأشباله من هدية له بعد نهاية المشوار؟

* القحطاني تنازل كثيرا وأهدى الزعيم كثير من الأرقام والانجازات

القصة هي أنه لم يكن حتى من أشبال الهلال أو ناشئية بل كان من محبيه ومشجعيه، حتى يرفض عروض الاتحاد والأهلي ومعهم يقلص من نصيبه ٢٥٪ نظير التواجد بالفريق ويكون هذا في مؤتمر صحفي أمام العالم كله معلنا انتمائه للأزرق وحسب دون أية كلمة.

* قدره حرمه من تحقيق نصر انتظره الزعيم نحو ١٨ عاما، الذي عاشهم لاعبا سواء مع الفريق أو خارجه بالإمارات المتعددة ألا وهو اللقب الآسيوي، بحيث أنه وصل لنهائيين ٢٠١٤/٢٠١٧ وخسرهم وسط توقعات الجميع للفوز لتكون مفاجأة من العيار الثقيل حينها.

على الرغم من هذا أسعده القدر شاهدا بعد إعتزاله على رفع فريقه للقب من جديد، حتى يعبر عن حبه وعشقه للهلال ويشكر زملائه جميعا على تحقيق حلمه المتعثر.

* إخفاق أسيوي ونجاح محلي لا غبار عليه

حصد القحطاني لقب الدوري السعودي خمس والعديد من الكؤوس والألعاب المحلية الأخرى لتعوضه عن معاناة عناد بطولة القارة الصفراء.

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لو أردت أن أطيل عليكم بشرح تاريخ هذا اللاعب وعدد أهدافه ولحظات تألقه سواء مع الهلال أو القادسية ولا العين الإماراتي لأضطريت لكتابة مجلد كامل بل ويمكن أكثر من هذا فهو أعطى وأحرز، إلا أن لقب استعصى لاعبا للهلال وهداف له ومن صياد قناص متألقا لدى الأخضر هداف للعام ٢٠٠٧.

* اعتزل العام ٢٠١٨ ولحسن حظه لم يغادر قبل رؤية بخزائن الأزرق

قرر اللاعب ياسر القحطاني اعتزال ميدان كرة القدم عام ٢٠١٨, حتى يختتم مشوار ظل قرابة ال٢٣ عاما وأكثر، إلا أن مباراة الأخيرة والرحيل التام عن الميدان لم يكن قبل أن يشهد على تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا على حساب العملاق ارواح ريدز الياباني، حتى تمت إقامة المهرجان بالأولى من ديسمبر عام ٢٠١٩ وسط زحف أنصار الزعيم وعشاق اللاعب بأعداد لا حد لها من مختلف الجنسيات وليس فقط جمهوره بالسعودية لزرعه ثمرة حب في قلوب العديد بالوطن العربي.

إلى هنا أهدى اللاعب تاريخه وحياته وظل صامدا لرؤية اللقب قبل مغادرة الميدان نهائيا، كي ينتظر هدية زملائه له!

لن يكون الأمر بالطبع مقتصرا لفوز الهلال كهدية للاعب على سنوات عطائه، بل الأمر الأول والأخير تمثيل الزعيم للكرة السعودية بأفضل ما يمكن لاستكمال مسيرة الأندية بالمونديال العالمي بعد لحظات الاتحاد عام ٢٠٠٥.

* رحل قناص عربي للهلال واستطاع الوحش الأجنبي كسر العقدة وتحقيق اللقب

على ما يبدو أن ما كان ينقص الهلال ليس الحظ فقط وانما لاعب أخر غير القحطاني يساند الفريق يكون من فئة المحترفين المميزين، ليكون هو الفرنسي "جوميز" ممزق أوراوا الياباني وقبله السد القطري، حتى يسعد الفرنسي قلب قناص الزعيم بالماضي وجماهير الفريق للقب طال انتظاره كثيرا.

كاسحة بشرية كان/ فماذا بالإمكان بعد حقق أفضل ما كان أم يظل زمان ٢٠١٩ فاتحا ذراعيه للهلال ونجمه الفرنسي لتحقيق كل ما هو متوقع وبالإمكان!

إلى هنا انتهى تقرير الزعيم وقناصه، لنكون بإنتظار مباراة الشقيقين وإلى زمان يمكن للهلال المضي في طريق المونديال؟

ملحوظه للترجي خبرات وصولات وجولات لدى تلك البطولة حينما شارك بأعوام ٢٠١١ و٢٠١٨، لذا هي مهمة محفوفة بمخاطر عدم وجود الخبرات الكافية وهو ما قد يقف لتحقيق الفوز الثاني للكرة السعودية بعد تغلب مواطنه الاتحاد بمونديال اليابان على شقيقه الأهلي المصري ببصمة الكبير "محمد نور"، الذي أنهى وقتها مسيرة نظيفة للمارد من سجل خالي بالهزائم ب٥٥ مباراة لتكون قمة العرب إما ثأر الترجي للخسارة الإفريقية أو استمرار تفوق آسيا والخليج معا على أندية القارة السمراء.