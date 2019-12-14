شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «علاء» في تدريبات الزمالك.. وراحة لـ«زيزو» و«شيكابالا» و«جمعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راحة لثلاثي الفريق أحمد سيد «زيزو»و عبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، من المران الذي أقيم اليوم السبت، بعد تعرضهم لإصابات طفيفة خلال مباريات الفريق الأخيرة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخضع زيزو لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته، ويؤدي جمعة برنامج خاص تأهيلي بسبب إصابته بكدمه في لقاء أول أغسطس الأنجولي، بجانب معاناة شيكابالا من نزلة برد حادة تستلزم منحه راحة سلبية.
في الوقت نفسه انتظم محمود علاء مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة بجرح في الرأس التي تعرض لها في مباراة بيراميدز.
واطمأن الجهاز الطبي على سلامة علاء قبل المشاركة في المران وارتدى اللاعب لاصق طبي حول الإصابة.
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