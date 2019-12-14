شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يتغزل في مدربه: «لن أتمكن أبدًا من رد جميله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل نجم نادي ليفربول ترينت أليكساندر-أرنولد في مدربه الألماني يورجن كلوب، مؤكدًا أنه لن يستطيع أبدًا رد جميله بعد الثقة التي أعطاه إياها.

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وقال «أليكساندر-أرنولد»، في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية: «هو السبب في ما وصلت له اليوم».

وأضاف: «كلوب دفعني لأصبح أفضل يوم بعد يوم، هو شخص أعطاني الكثير من الفرص ولا يمكنني رد الجميل بعد كل الثقة التي أعطاني إياها».

واختتم حديثه عن مدربه قائلًا: «لقد ساعدني بكل الطرق الممكنة».