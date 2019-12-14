شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره واتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: ميلنر- فان دايك- جو جوميز- أرنولد. الوسط: هنرسون- فينالدوم- شاكيري. الهجوم: ماني- صلاح- فيرمينو. ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان- شامبرلين- لالانا- روبيرتسون- أوريجي- ويليامز.

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