شكرا لقرائتكم خبر عن «متولي» يشارك في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي مجدداً، بعد تعافية من الإصابة.

وذكر الموقع الموقع الرسمي للنادي، أن «متولي» شارك في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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وأشار الموقع إلى أن «متولي» قام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، وأجرى أشعة مؤخرًا للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة الالتئام في موضع الإصابة قبل مشاركته في المران الجماعي.

وفي سياق متصل، شهد المران مشاركة كل من؛ على معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق وصلاح محسن ومحمد طارق ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم .

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.