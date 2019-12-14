شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للقاء حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ من أجل مراجعة كافة التحضيرات الخاصة بمباراة حرس الحدود.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

ويعقد «فايلر» محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم، داخل معسكر الفريق، ستشهد استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس، وشرح نقاط القوة والضعف ومراجعة التعليمات والواجبات المكلف بها اللاعبون استعدادا لمواجهة الغد.