شكرا لقرائتكم خبر عن «فيلايني» يستبعد العمل مع «مورينيو» في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد مروان فلايني، لاعب شاندونج لونينج الصيني، أن يعود للعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في توتنهام، كما ادعت بعض التقارير الصحفية البريطانية.
وقال اللاعب الذي تدرب تحت قيادة «مورينيو» في مانشستر يونايتد: «لجوزيه معزة خاصة لدي، نحن نتبادل الرسائل ونتهاتف من وقت لآخر».
وأضاف، في حوار مع «إليفين سبورتس»: «لقد تولى تدريب السبيرز ويبلي بلاءً حسنًا، أتمنى له كل التوفيق، ولكني بحالة جيدة هنا (في الصين)».
وكان اللاعب البلجيكي قد انتقل إلى الصين في فبراير الماضي ليساهم في إنهاء فريقه الدوري الصيني في المركز الخامس.
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