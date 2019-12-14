شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بتركيز لمواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية، اليوم السبت، من أجل الحديث عن استعدادات المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وضرورة التركيز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على بيراميدز.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن كارتيرون طلب من اللاعبين أهمية التركيز في الفترة المقبلة، ووجه لهم رسالة بعدم الانشغال بحديث البعض عنهم، وبعض الانتقادات في وسائل الإعلام.

وانتظم لاعبو الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية، اليوم السبت، بعد حصولهم على راحة أمس من المباراة الودية أمام فريق الشباب، بقرار من الجهاز الفني عقب مباراة بيراميدز أول أمس.