شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الخمس في الدوري على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية نظيفة.